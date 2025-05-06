Мерцу не хватило голосов в первом туре для избрания канцлером Германии

ТАСС: Мерц не набрал голосов для избрания канцлером Германии в первом туре

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Об этом пишет ТАСС.

За кандидатуру политика проголосовали 310 депутатов, при этом необходимое количество голосов для избрания составляет 316, отметило агентство.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера, которым, как ожидалось, должен был стать Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции политик называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

В феврале победу на парламентских выборах в Германии одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которому теперь предстоит сформировать правящую коалицию. Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой СВО. Что известно о возможном будущем канцлере Германии и какие отношения при новом правительстве будут у Берлина с Москвой – в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий политик заявила, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией.