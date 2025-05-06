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Названа вероятная дата второго тура голосования за канцлера Германии

Bild: в бундестаге обсуждают проведение голосования за канцлера Германии 7 мая
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Global Look Press

Бундестаг (парламент ФРГ) обсуждает возможность проведения второго тура голосования за канцлера Германии 7 мая. Об этом пишет Bild со ссылкой на информированные источники.

«Для этого необходимо большинство в две трети голосов», — отмечается в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов. По информации Bild, позже Мерц отказался от проведения второго тура голосования.

На фоне этого лидер немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала провести в Германии новые парламентские выборы. По ее словам, сам факт выдвижения нарушающего предвыборные обещания Мерца на пост канцлера характеризует политическое состояние Германии. Вайдель подчеркнула, что АдГ готова возглавить правительство ФРГ и «поставить страну с головы на ноги».

Ранее в Совфеде сочли показательным, что «внук нациста» Мерц не смог стать канцлером ФРГ.

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