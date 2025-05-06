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В Германии заявили от отказе Мерца от проведения второго тура голосования 6 мая

Bild: Мерц отказался от проведения второго тура голосования в бундестаге 6 мая
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге во вторник, 6 мая. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Издание отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера 6 мая. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, все запланированные на 7 мая визиты лидера блока теперь под вопросом.

До этого Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее уходящий в отставку Шольц обратился к приходящему на его место Мерцу.

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