В Германии заявили от отказе Мерца от проведения второго тура голосования 6 мая

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге во вторник, 6 мая. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Издание отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера 6 мая. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, все запланированные на 7 мая визиты лидера блока теперь под вопросом.

До этого Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее уходящий в отставку Шольц обратился к приходящему на его место Мерцу.