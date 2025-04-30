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Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Путин проводит встречу с режиссером Оливером Стоуном
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча идет на полях просветительского марафона «Знание. Первые», где Путин и Стоун выступали с лекциями.

В среду, 30 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев также провел встречу с Оливером Стоуном.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства может пообщаться с американским режиссером на этой неделе в Москве.

В 2017 году вышел фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который был основан на его беседах с российским лидером на протяжении двух лет.

Ранее Оливер Стоун заявил о разочаровании в Западе.

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