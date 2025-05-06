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В Кремле оценили отказ Мерца от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ

Песков: ЕС полон рестриктивных мер в отношении политсил с другим мировоззрением
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Lisi Niesner/Reuters

Европейский союз полон рестриктивных мер в отношении политических сил и личностей, чьи мировоззрения отличаются от общепринятых. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проигрыш лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на выборах канцлера Германии.

«С одной стороны, конечно, это внутреннее дело Германии, мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться. Но еще раз повторяю, вот сам по себе европейский политический ландшафт полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий», — сказал представитель Кремля.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера, которым, как ожидалось, должен был стать лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, однако он не получил необходимого количества голосов в первом туре и отказался от проведения второго тура голосования. Среди первоочередных задач новой коалиции политик называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее немецкий политик заявила, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией.

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