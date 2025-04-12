Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ

Избранный федеральный канцлер Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что новое правительство Германии может начать работу 6 мая. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

«Ожидается, что новое правительство ФРГ приступит к работе 6 мая. Затем у нас будет целых два месяца до летних каникул, чтобы очень быстро принять решение по нескольким вопросам, чтобы люди почувствовали, что что-то действительно меняется», — заявил Мерц в интервью изданию.

Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

9 апреля ХДС/ХСС заключила коалиционное соглашение с СДПГ для борьбы с пошлинами.

Теперь новый кабинет министров сформирует коалиция двух ранее крупнейших партий, которые пытаются не допустить возвышения «Альтернативы для Германии».

Ранее будущие власти ФРГ захотели отправить немецкого астронавта на Луну.