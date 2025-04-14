Немецкий политик обрушилась с критикой на Мерца из-за слов о Taurus

Политик Вагенкнехт: Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией

Возможный будущий канцлер Германии и глава «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией своими высказываниями о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом на своей странице в соцсети X написала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Тот, кто хочет втянуть Германию в войну с Россией, вместо того, чтобы поддерживать перспективы мира на основе компромисса, совершенно непригоден на пост канцлера и представляет опасность для нашей страны», — высказалась политик.

С ней согласилась внешнеполитический эксперт ее партии Севим Дагделен, которая назвала возможные поставки немецких дальнобойных ракет Киеву «абсолютной эскалацией».

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал Мерца нацистом за заявление об ударе по Крымскому мосту.