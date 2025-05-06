В Раде пожаловались на сложный текст соглашения с США о недрах

Текст соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам сложно составлен. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

«Соглашение сложно написано, с тяжелым переводом, очень много слов непонятно вообще о чем. Пусть, пожалуйста, объяснят, ведь, знаете, до сих пор не уверена по многим пунктам, которые так однозначно можно понять», — сказала она.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.