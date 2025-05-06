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У Мерца есть две недели, чтобы стать канцлером Германии

Reuters: у парламента ФРГ есть 14 дней, чтобы избрать Мерца
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Wolfgang Rattay/Reuters

У победившего на выборах в Германии лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца есть 14 дней, чтобы избраться канцлером. Об этом пишет агентство Reuters после того, как Мерц не смог стать канцлером в первом туре.

«У нижней палаты парламента, или Бундестага, теперь есть 14 дней, чтобы избрать Мерца или другого кандидата в канцлеры абсолютным большинством голосов», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает британское издание Financial Times, в противном случае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначит нового канцлера.

6 мая лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии.

6 мая в парламенте Германии проходило избрание нового канцлера, которым, как ожидалось, должен был стать победивший на выборах Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее немецкий политик заявила, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией.

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