Ватикан назвал дату конклава для избрания нового папы Римского

Конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Об этом заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Конклав начнется в Ватикане в среду, 7 мая», — сказал он.

Около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет имеют право принять участие в конклаве. Среди них будет избран тот, кто станет следующим лидером Римско-католической церкви.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Месса в память о нем состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. Понтифика упокоили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как сообщал Ватикан, на церемонии прощания присутствовали по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Ранее выяснилось, что папа Франциск закрыл ипотеку тюрьмы для подростков.