В ООН заявили о риске эскалации между Индией и Пакистаном

В настоящее время сохраняется риск эскалации ситуации между Пакистаном и Индией, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель исламской республики в ООН Асим Ифтихар Ахмад.

«Обстановка на местах очень напряженная. Существует риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном», — сказал дипломат, возложив ответственность за рост напряженности на Нью-Дели.

Он добавил, что мировые державы понимают необходимость дипломатических усилий для деэскалации, так как конфликт не отвечает ничьим интересам, а Пакистан и Индия — «не две обычные маленькие страны».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Нью-Дели, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее Путин и Моди обсудили теракт в Пахалгаме.