В России появится Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Текст документа размещен на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, центр будет создан на базе реабилитационного и медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Новое ведомство будет хранить информацию о здоровье участников спортивных сборных, а также вести сотрудничество с другими государствами.

В феврале в Госдуме анонсировали скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры после телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа.

В декабре Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров. Всего было выдано 4 тысячи стипендий размером от 25 тысяч до 60 тысяч рублей.

На выплату претендовали чемпионы и призеры Олимпиады, Паралимпиады и Сурдлимпиады, победители всероссийских и международных турниров, а также их тренеры и специалисты сборных команд страны.

Ранее Путин рассказал о главных преимуществах самбо.