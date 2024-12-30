Президент России Владимир Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Учредить стипендию президента РФ гражданам Российской Федерации, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», — говорится в документе.

Всего будет выдано 4000 стипендий размером от ₽25 тыс. до ₽60 тыс. На выплату могут претендовать чемпионы и призеры Олимпиады, Паралимпиады и Сурдлимпиады, победители всероссийских и международных турниров, а также их тренеры и специалисты сборных команд страны.

16 декабря в Кремле были вручены госнаграды призерам летних Паралимпийских игр.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже.