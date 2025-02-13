В Госдуме анонсировали скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что скоро с российских спортсменов будут сняты санкции, передает «ВсеПроСпорт».

«Стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта, раз Путин и Трамп затронули тему урегулирования ситуации на Украине. Это расстроит иностранных спортсменов, которые привыкли легко завоевывать медали в отсутствие россиян», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее на Украине была заочно приговорена к 12 годам тюрьмы чемпионка мира, выступающая за Россию.