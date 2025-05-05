Зеленский призвал усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить санкционное давление против России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы обсудили необходимость дальнейшего давления на Россию, это касается прежде всего санкций», — сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалом.

По словам Зеленского, санкции против России должны оставаться и усиливаться на протяжении украинского конфликта.

4 мая глава Украины заявил, что его страна готовит санкции, которые будут направлены против стран, помогающих России в их обходе.

В апреле Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. В списки вошли: военный корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков, телеведущая Первого канала Арина Шарапова, телеведущий НТВ Андрей Норкин, телеведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон и другие сотрудники СМИ.

Ранее в Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа депутатов одобрить сделку с США.