Зеленский расширил санкции против российских журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. Информация опубликована на сайте офиса главы государства.

В списки вошли: военный корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков, телеведущая Первого канала Арина Шарапова, телеведущий НТВ Андрей Норкин, телеведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон и другие журналисты.

Под санкции также попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), издание News Front, движение «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия», информационно-издательский центр «Петроцентр», издание «Правда.Ру» и другие.

Санкции введены сроком на 10 лет.

До этого сообщалось, что Зеленский назвал главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева «сепаром» после его участия в ряде встреч с представителями США и переговоров с Вашингтоном по развитию экономического сотрудничества. По словам Зеленского, Москва хочет показать, что с ней проще иметь дело с точки зрения переговоров о взаимодействии в сфере природных ресурсов, чем с Украиной.

Ранее Зеленский призвал «не нервничать» по поводу снятия санкций с России.