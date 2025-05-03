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В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа депутатов одобрить сделку с США

Депутат Рады Геращенко: заявление Зеленского о лишении виз депутатов — шантаж
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, которые не поддержали сделку по минералам, являются политическим шантажом. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — написала парламентарий.

Также Геращенко обвинила главу государства в том, что он не знает конституцию Украины. Политик отметила, что 80-я статья этого документа гласит, что украинские депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

3 мая Зеленский заявил, что американским властям стоит ввести санкции против членов украинских партий, которые не проголосуют за ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам. По его словам, Соединенным Штатам следует отменить визы этим депутатам.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения.

Ранее на Украине обвинили депутатов Рады в продаже страны.

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