Зеленский анонсировал санкции против помогающих России стран

Украина готовит санкции, которые будут направлены против стран, помогающих России в обходе рестрикций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — написал украинский лидер.

Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь. Вместе с этим президент Украины анонсировал подготовку решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми партнерами для восстановления страны.

В апреле Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. В списки вошли: военный корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков, телеведущая Первого канала Арина Шарапова, телеведущий НТВ Андрей Норкин, телеведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон и другие сотрудники СМИ.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича.