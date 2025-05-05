Решение немецких властей запретить послам РФ и Белоруссии участвовать в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Берлине говорит о реваншистских подходах. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации, продолжает придерживаться реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над фашистской Германией и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима», — говорится в сообщении.

16 апреля в пресс-службе администрации госоргана ФРГ сообщили, что послы России и Белоруссии не будут приглашены в парламент Германии на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны и разгрома нацизма.

В ответ на это посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что российским гражданам не требуется специальное приглашение, чтобы почтить память освободителей и жертв нацизма, а также торжественно отметить День Победы.

26 апреля стало известно, что многие муниципалитеты проигнорировали письмо федерального правительства ФРГ, в котором содержался запрет на приглашение российских представителей посольства на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.