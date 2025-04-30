Муниципалитеты в Германии отказались выгонять россиян с праздников в честь 9 Мая

Примаков: дипломаты РФ приглашены на 9 Мая в ФРГ, несмотря на запрет властей

Несмотря на запрет немецких властей приглашать российских представителей на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, в Берлине и Бранденбурге, некоторые из них все же были приглашены. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что федеральное правительство ФРГ направило в муниципалитеты письмо с запретом приглашать российских представителей из посольства. В случае их появления рекомендовано выводить их с мероприятия вплоть до применения силы.

«Многие муниципалитеты плевать хотели на это письмо. Приглашают и наших представителей дипломатических», — рассказал Примаков журналистам.

16 апреля в пресс-службе администрации госоргана ФРГ сообщили, что послы России и Белоруссии не приглашены в парламент Германии на мероприятие в память об окончании Второй мировой войны и разгрома нацизма.

Комментируя это решение немецких властей, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что ему не требуется специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма, а также торжественно отметить День Победы в общедоступных местах.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.