Посол РФ прокомментировал угрозы не допустить его на церемонию в Берлине 9 мая

Посол Нечаев: мне не требуется приглашение 9 мая на церемонию в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал угрозы со стороны правительства германского Бранденбурга не допустить его на церемонию в Берлине 9 мая. Комментарий он дал изданию Bild.

«Нам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы», — заявил Нечаев в комментарии изданию.

При этом в пресс-службе администрации госоргана ФРГ заявили, что послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы МИД Германии Анналены Бербок. «Триумф воли» — это один из самых известных нацистских агитационных фильмов.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.