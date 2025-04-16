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Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

РИА: послы РФ и Белоруссии не приглашены на мероприятие 8 мая в бундестаге
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Global Look Press

Послы РФ и Белоруссии не были приглашены на мероприятие в парламенте (бундестаге) Германии 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и разгрома нацизма. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе администрации госоргана ФРГ.

«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены», — говорится в сообщении.

До этого депутат немецкого местного парламента в Зеелов Зина Шенбрунн заявляла, что намерение немецкого МИД не допускать представителей России на памятные мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию Победы и разгрома нацистской Германии, абсурдно.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы МИД Германии Анналены Бербок.

Дипломат отметила, что, если в ФРГ и правда будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан с мероприятий Победы, то иначе как возрождением нацизма, это назвать будет нельзя. ««Триумф воли» Бербок», — добавила она.
В марте Захарова прокомментировала сообщения о планах Германии предложить Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Она назвала эту инициативу несоответствующей символике 80-летия Победы над нацизмом.

Ранее в бундестаге отреагировали на отказ пригласить Россию на мероприятие по Освенциму.

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