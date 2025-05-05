В Киев прибыла временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис

В Киев прибыла временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис. Об этом сообщается на странице посольства США на Украине в соцсети X.

«После подписания исторического соглашения о Фонде реконструкции Украины посол Дэвис прибывает в Украину в критически важный момент для продолжения политики президента [США Дональда] Трампа, направленной на прекращение войны и обеспечение прочного мира и процветания в Украине», — сказано в сообщении дипведомства.

1 мая Государственный департамент США объявил о назначении Дэвис послом на Украине. До нее эту должность занимала Бриджит Бринк. Об ее отставке стало известно 10 апреля. По данным газеты Financial Times, ее уход связан с разногласиями с администрацией президента Трампа.

Сама Бринк заявила, что работа на Украине в «этот критический момент истории» было для нее честью. Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров высказал мнение, что смена посла — это сигнал к тому, что США будут полностью перезагружать украинскую власть.

Ранее в Госдуме предположили, что Трамп потеряет интерес к Украине.