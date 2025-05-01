Новым послом США на Украине станет Джули Дэвис

Госдеп: Трамп и Рубио решили, что Джули Дэвис станет новым послом США на Украине

Государственный департамент США объявил о назначении Джули Дэвис послом на Украине. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс на брифинге, уточнив, что данное решение было принято президентом Трампом и госсекретарем Рубио, пишет РИА Новости.

«Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио решили, что посол Джули Дэвис будет работать в Киеве», — заявила Брюс.

10 апреля в Госдепе США подтвердили, что Бриджит Бринк покидает пост посла на Украине. По данным газеты Financial Times, отставка посла связана с разногласиями с администрацией президента Трампа.

Сама Бринк заявила, что работа на Украине в «этот критический момент истории» было для нее честью.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявлял, что смена посла — это сигнал к тому, что США будут полностью перезагружать украинскую власть.

Ранее в Госдуме предположили, что Трамп потеряет интерес к Украине.