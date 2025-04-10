Посол США на Украине Бриджет Бринк ушла в отставку

Госдеп: посол США на Украине Бринк ушла в отставку

Посол США на Украине Бриджет Бринк уходит в отставку, это подтвердили в Госдепе Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Накануне появилась информация, что Бринк серьезно размышляет над тем, стоит ли ей уйти со своей должности и покинуть дипломатическую службу в ближайшие недели.

Источники Reuters сообщали, что она уйдет по собственному желанию. Отмечается, что Бринк может стать одним из самых высокопоставленных карьерных дипломатов, покинувших Государственный департамент с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа 20 января.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее удивился тому, что американская сторона в лице Бриджит Бринк не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. По его словам, его неприятно удивила реакция посольства Соединенных Штатов.

«Такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция», — заявил он.

Ранее посол США заявила о ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ.