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В США считают, что соглашение по ископаемым окупит затраты на поддержку Украины

Советник Трампа Уолтц: соглашение по ископаемым окупит траты США
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Mariam Zuhaib/AP

Советник президента США Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что соглашение по ископаемым позволит США окупить многомиллиардные затраты на поддержку Украины.

По словам Уолтца, эта сделка выгодна для американских налогоплательщиков, но также поможет и Украине восстанавливаться и развиваться.

До этого сообщалось, что соглашение по ископаемым между США и Украиной будет стоять над украинскими законами. Украинское правительство не сможет ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения обязательств в рамках сделки.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что, подписав соглашение о недрах с США, Украина утратит часть экономического суверенитета.

Как подчеркнул парламентарий, несмотря на то, что Киеву предоставят доступ к технологиям и капиталу, он понесет крупные налоговые потери. Гончаренко обратил внимание и на то, что в соглашении отсутствуют гарантии безопасности для Украины, а это, по его словам, является «критическим моментом».

Ранее стало известно, что сделка между США и Украиной касается добычи более 50 видов полезных ископаемых.

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