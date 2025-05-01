Советник президента США Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что соглашение по ископаемым позволит США окупить многомиллиардные затраты на поддержку Украины.

По словам Уолтца, эта сделка выгодна для американских налогоплательщиков, но также поможет и Украине восстанавливаться и развиваться.

До этого сообщалось, что соглашение по ископаемым между США и Украиной будет стоять над украинскими законами. Украинское правительство не сможет ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения обязательств в рамках сделки.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что, подписав соглашение о недрах с США, Украина утратит часть экономического суверенитета.

Как подчеркнул парламентарий, несмотря на то, что Киеву предоставят доступ к технологиям и капиталу, он понесет крупные налоговые потери. Гончаренко обратил внимание и на то, что в соглашении отсутствуют гарантии безопасности для Украины, а это, по его словам, является «критическим моментом».

Ранее стало известно, что сделка между США и Украиной касается добычи более 50 видов полезных ископаемых.