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Экс-депутат Рады объяснил отставку посла США на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: новый посол США на Украине потребует проведения выборов
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Global Look Press

Смена посла это — сигнал к тому, что США будут полностью перезагружать украинскую власть. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Власть в Соединенных Штатах поменялась, и вполне логично, что посол покидает свой пост. Я думаю, Трамп назначит в Киев своего человека под решение задач, связанных с полной перезагрузкой украинской власти. Трамп хочет организовать проведение выборов на Украине», — сказал бывший депутат.

Он уверен, что новый посол будет оказывать на Киев больше давления.

«Новый посол будет настаивать на проведении выборов. Зеленский же будет сопротивляться проведению выборов, это видно невооруженным глазом. Более того, он пытается атаковать Трампа. Я уверен, что Зеленскому не удастся ни при каких обстоятельствах перебороть Трампа, но вопрос скорее в том, как и при каких обстоятельствах Зеленскому придется покинуть свой пост», — отметил Килинкаров.

10 апреля в Госдепе США подтвердили, что американский посол на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку.

Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Бринк покидает свой пост из-за политических разногласий с администрацией Дональда Трампа.

Ранее на Украине рассказали о подготовке к выборам.

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