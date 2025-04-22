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Посол США на Украине обратилась к американцам и украинцам перед своей отставкой

Посол США в Киеве Бринк записала прощальное обращение, уходя в отставку
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Global Look Press

Посол США на Украине Бриджет Бринк в преддверии своей отставки записала прощальное видео. Видеозапись доступна на странице в соцсети X (бывшая Twitter) американского дипломата.

«Быть послом США на Украине в этот критический момент истории было честью всей моей жизни», — подчеркнула она.

Посол также напомнила о существенной поддержке, которую США оказали Украине. Бринк поблагодарила партнеров за работу в диппредставительстве в Киеве.

10 апреля в Госдепе США подтвердили, что Бриджит Бринк уходит в отставку.

Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Бринк покидает свой пост из-за политических разногласий с администрацией Дональда Трампа.

Бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров заявлял, что смена посла — это сигнал к тому, что США будут полностью перезагружать украинскую власть.

Ранее посол США заявила о ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ.

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