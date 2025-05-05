Путин оценил развитие Москвы

Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, ее доля в экономике страны существенная. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится на сайте Кремля.

«Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%», — заявил российский лидер.

По словам Собянина, за последний год прирост экономики составил 5,5%. Путин добавил, что традиционно Москва демонстрирует хорошие показатели, в том числе по инвестициям.

До этого в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства отметил, что страна вышла на самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что борьба с инфляцией в России будет способствовать дальнейшему снижению уровня бедности среди жителей.

По его мнению, важно также повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и улучшать структуру экономики.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.