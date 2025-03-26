Экономист рассказал, что поможет в борьбе с бедностью в России

Экономист Сафонов: снижение инфляции поможет в борьбе с бедностью в России

Борьба с инфляцией в России будет способствовать дальнейшему снижению уровня бедности среди жителей. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Инфляция в наибольшей степени бьет по бедным. И она «выматывает» деньги из бюджета на меры по повышению доходов бедных. Вся индексация соцпособий, по сути, съедается инфляцией», — пояснил специалист.

По его мнению, важно также повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и улучшать структуру экономики. Он уточнил, что отечественная экономика должна быть ориентирована на развитие высококвалифицированного труда с соответствующей оплатой, чтобы повысить благосостояние россиян.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году доля россиян с доходами ниже границы бедности достигла исторически минимального уровня в 7,2%. Голикова отметила, что страна поступательно движется по показателям снижения бедности, уже достигнуты серьезные результаты. Она подчеркнула, что российское правительство уделяет особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.