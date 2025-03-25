В России заявили о росте благосостояния граждан

В России растет благосостояние граждан, уровень бедности в РФ снижается. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил завкафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Осипов.

По его словам, эту «сложнейшую проблему» решают в правительстве с помощью мер поддержки россиян. Он уточнил, что к ним относятся материнский капитал и налоговые льготы.

«Это большое достижение нашего президента (России Владимира Путина — Прим. ред.), который говорит, что благосостояние является целью развития российского государства», — добавил Осипов.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году доля россиян с доходами ниже границы бедности достигла исторически минимального уровня в 7,2%. Голикова отметила, что страна поступательно движется по показателям снижения бедности, уже достигнуты серьезные результаты. Она подчеркнула, что российское правительство уделяет особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей.

Ранее в ЛДПР предложили изымать деньги у банков в пользу бедных.