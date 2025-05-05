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Песков рассказал, следят ли в Кремле за ситуацией на границе Индии и Пакистана

Песков: Москва следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что РФ внимательно следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана.

По его словам, между двумя странами сейчас напряженная атмосфера.

«Безусловно, мы следим с большой тревогой (за ситуацией на границе Индии и Пакистана. - -«Газета.Ru») <...> Наш стратегический партнер Пакистан также является нашим партнером во многих делах. Мы дорожим отношениями ... [и] надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры <...>, которые позволят понизить градус напряжения на границе», — пояснил Песков.

Он добавил, что дополнительно сообщит, если у президента РФ Владимира Путина будут запланированы какие-либо контакты с представителями обеих стран.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого агентство ANI сообщало, что Пакистан испытывает нехватку артиллерийских снарядов из-за их поставок в распоряжение украинской армии.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

Ранее посол заявил, что Исламабад контактирует с Москвой по пакистано-индийскому урегулированию.

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