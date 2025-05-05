В Пакистане заявили, что могут проиграть войну с Индией из-за Украины

ANI: Пакистану не хватит снарядов на войну с Индией из-за поставок Украине

Пакистан испытывает нехватку артиллерийских снарядов из-за их поставок в распоряжение украинской армии. Об этом сообщает агентство ANI.

По данным источников агентства, при интенсивном обострении вооруженного конфликта с Индией запасов боеприпасов Пакистану хватит всего на четыре дня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Нью-Дели, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Рост напряженности между Индией и Пакистаном станет темой заседания Совета Безопасности ООН 5 мая.

Ранее посол заявил, что Исламабад контактирует с Москвой по пакистано-индийскому урегулированию.