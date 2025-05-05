Посол заявил, что Исламабад контактирует с Москвой по пакистано-индийскому урегулированию

Исламабад регулярно контактирует с Москвой по вопросу урегулирования между Пакистаном и Индией. Об этом сообщил посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали в беседе с ТАСС.

«Только за последний месяц у нас было по крайней мере четыре визита высокого уровня из России в Пакистан и из Пакистана в Россию», — отметил он.

Посол подчеркнул, что Исламабад находится «на связи с МИД России».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Нью-Дели, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.