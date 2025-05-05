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Полянский сообщил о прогрессе в финансировании дипмиссий РФ в США

Полянский: достигнут прогресс по вопросу финансирования дипмиссий РФ в США
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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о прогрессе по вопросу финансирования дипмиссий России в США, передает РИА Новости.

«Есть определенный прогресс в плане финансирования наших дипломатических учреждений, денежных переводов», — отметил дипломат.

Представители России и США 10 апреля обсудили в Стамбуле работу дипмиссий. Переговоры касались вопроса обеспечения бесперебойного банковского обслуживания. Страны обменялись нотами, призванными закрепить достигнутые договоренности.

Российскую делегацию на встрече в Турции возглавлял посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Он сообщил, что также стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов в стране пребывания и их визовому оформлению.

Ранее в США рассказали, что больше всего препятствует миру на Украине.

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