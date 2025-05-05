Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, что больше всего препятствует миру на Украине

Риттер: Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине
close
Nathan Howard/Reuters

Европа становится настоящим препятствием для мирного процесса по решению конфликта на Украине, Соединенным Штатам необходимо принять меры. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом», — подчеркнул он.

По словам американского военного, президент США Дональд Трамп сделал правильный шаг заставив французского лидера Эммануэля Макрона уйти с его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме.

До этого вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что отправка солдат НАТО на Украину может обернуться мировой войной.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее в Британии заявили о провале плана Стармера по отправке миротворцев на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами