Риттер: Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине

Европа становится настоящим препятствием для мирного процесса по решению конфликта на Украине, Соединенным Штатам необходимо принять меры. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом», — подчеркнул он.

По словам американского военного, президент США Дональд Трамп сделал правильный шаг заставив французского лидера Эммануэля Макрона уйти с его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме.

До этого вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что отправка солдат НАТО на Украину может обернуться мировой войной.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее в Британии заявили о провале плана Стармера по отправке миротворцев на Украину.