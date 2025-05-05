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Стало известно, что глава Палестины обсудит с Путиным

Глава Палестины Аббас обсудит с Путиным ситуацию в секторе Газа
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Lisi Niesner/Reuters

Палестинский президент Махмуд Аббас 10 мая обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в секторе Газа и отношения между РФ и Палестиной. Об этом рассказал ТАСС советник Аббаса Махмуд аль-Хаббаш.

«Встреча предоставит возможность обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, тем более что существуют тесные исторические связи между Россией и Палестиной», — добавил аль-Хаббаш.

По его словам, Аббас в ходе переговоров также проинформирует Путина о последних событиях в Палестине и о приоритетах частично непризнанного государства в борьбе за палестинское дело.

В начале февраля сообщалось, что Аббас будет присутствовать на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль отмечал, что палестинский лидер приедет в российскую столицу 9 мая.

Ранее генсек Народного фронта освобождения Палестины был задержан в Дамаске.

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