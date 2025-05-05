СБ ООН проведет заседание из-за роста напряженности между Индией и Пакистаном

Напряженность между Индией и Пакистаном станет темой заседания СБ ООН 5 мая

Рост напряженности между Индией и Пакистаном станет темой заседания Совета Безопасности ООН 5 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в пакистанской миссии.

По информации агентства, Исламабад официально запросил проведение экстренных закрытых консультаций.

Заявление постоянного представителя Пакистана при ООН Асима Ифтихара Ахмада для журналистов ожидается после заседания.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Нью-Дели, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее эксперт ответил на вопрос, начнется ли война между Индией и Пакистаном.