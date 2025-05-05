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Трамп назвал переговоры по России и Украине на выходных «очень хорошими»

Трамп рассказал, что на выходных провел хорошие разговоры по России и Украине
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Nathan Howard/Reuters

Дональд Трамп заявил журналистам, что на прошедших выходных провел продуктивные переговоры, касающиеся отношений США с Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Обсуждения были очень удачными, особенно за последние два дня», — отметил президент США на брифинге.

Однако американский лидер подчеркнул, что противоречия между сторонами сохраняются.

«Остается много ненависти, но диалог необходим», — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что подумает о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

До этого Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника. Политик также заверил, что не пробудет у власти дольше двух сроков, и назвал своих возможных преемников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Полянский рассказал о переговорах России и США.

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