«Окей, продолжайте, будьте глупыми»: Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине

Трамп заявил об очень хорошем шансе урегулировать конфликт между РФ и Украиной

Американский президент Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника. Политик также заверил, что не пробудет у власти дольше двух сроков, и назвал своих возможных преемников.

О переговорах по Украине

Власти США достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию на Украине с одной из сторон конфликта, но меньшего — с другой, заявил президент Дональд Трамп.

«Я надеюсь. Я уверен, что мы близки с одной из сторон, но, возможно, с другой — не так и близки», — ответил он на вопрос журналистки NBC о том, близки ли США к мирному соглашению между Украиной и Россией.

«Я бы не хотел говорить, с какой из них мы ближе», — добавил политик.

Он вновь пригрозил выходом из переговоров по мирному урегулированию, если Россия и Украина не продвинутся в вопросах мирной сделки.

«Наступит время, когда я скажу: «Окей, продолжайте, будьте глупыми». Иногда я к этому уже близок, а потом происходят положительные вещи. Придет время, когда я это скажу. Речь идет об огромной ненависти . Ненависти между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и [президентом России Владимиром] Путиным, между солдатами, между генералами, которые тяжело воюют уже три года», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что сейчас есть «очень хороший шанс» на подписание соглашения.

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О новом сроке

Республиканец заверил, что текущий президентский срок станет для него последним. При этом он отметил, что многие американцы хотели бы, чтобы он баллотировался на президентских выборах в 2028 году.

«Но я знаю, что мне не разрешено так делать <...> Многие люди продают кепки с надписью «Трамп-2028». Но это не то, чем я буду заниматься», — подчеркнул Трамп.

По его словам, он хочет «провести четыре великолепных года» и передать президентский пост кому-то другому — «в идеале великому республиканцу».

О преемнике

Республиканец допустил выдвижение вице-президента Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства.

«Джей Ди делает фантастическую работу… он может быть (во главе списка преемников), но я не хочу вовлекаться в это», — отметил Трамп.

В числе «великолепных республиканцев» он также упомянул госсекретаря США Марко Рубио, отметив, что считает его «отличным».

«У нас в этой партии много хороших людей», — резюмировал политик.

О новых территориях

В ходе интервью Трампа также спросили о территориях, которые Соединенные Штаты хотели бы присоединить. Говоря о Канаде, американский лидер заверил, что Вашингтон вряд ли когда-либо задействует военную силу для ее присоединения.

В то же время он не исключил вероятность силового сценария в отношении Гренландии.

«Да, я не исключаю. Я не говорю, что я это сделаю. Но ничего не исключаю. Не в этом случае. Нам очень сильно нужна Гренландия. Там очень мало людей, о которых мы будем заботиться, которых будем ценить. Но нам она нужна для международной безопасности», — ответил Трамп на вопрос о планах захвата автономной датской территории.

О пошлинах

Президент США заявил, что не будет отменять введенные американской администрацией таможенные пошлины на продукцию ряда стран.

«Нет, я бы не стал этого делать, потому что, если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить [производство] в Соединенных Штатах?» — сказал он в ответ на вопрос, останутся ли пошлины на постоянной основе.

Он добавил, что вел себя «очень жестко с Китаем» в торговой сфере, но зато сейчас США «не теряют триллион долларов».

«Они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется, но это должна быть справедливая сделка», — резюмировал Трамп.