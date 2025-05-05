Полянский рассказал о переговорах России и США

Полянский: нормализация отношений России и США в интересах всего мира

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по восстановлению отношений выходят за рамки урегулирования украинского конфликта. В беседе с РИА Новости он сказал, сближение двух стран отвечает глобальным интересам.

«Россия и США только начинают сложный процесс нормализации. Эти усилия гораздо масштабнее, чем дискуссии по Украине. Успех мог бы стать шагом к стабильности, выгодной для всего мира», — отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что подобную позицию поддерживают международные партнеры, с которыми Москва обсуждает перспективы диалога. «Большинство согласны: улучшение отношений между нашими странами — ключ к решению множества кризисов», — добавил он.

29 апреля заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что нормализация отношений между Россией и США стала возможной только после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом. По его словам, Трамп совершил исторический поворот.

Ранее в США заявили о попытке Трампа обмануть Россию.