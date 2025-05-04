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Пакистан запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за Индии

ТАСС: Пакистан запросил заседание Совбеза ООН из-за напряженности с Индией
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Eduardo Munoz/Reuters

Пакистан запросил заседание Совбеза ООН из-за роста напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в организации.

По его словам, дата заседания пока не выбрана.

Основным фактором, который привел к эскалации насилия на границе стран, стало нападение на туристов в Пахалгаме, одном из самых посещаемых городов индийского региона Джамму и Кашмир. 22 апреля вооруженная группировка атаковала группу туристов, в результате чего 26 человек получили несовместимые с жизнью травмы, среди них было 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», являющаяся ответвлением радикальной террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), которая базируется в Пакистане.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

После теракта в Пахалгаме индийские власти приняли ряд жестких шагов против Пакистана. Одним из наиболее значимых стало приостановление действия договора 1960 года о водах рек Инда (соглашение регулирует распределение вод шести рек бассейна Инда, имеющих стратегическое значение для обеих стран). Кроме того, Индия усилила антитеррористические меры в Джамму и Кашмире, инициировав серию рейдов в подозрительных районах.

Пакистан отверг обвинения Индии и принял ответные меры. Власти страны закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с Индией. Помимо этого, Исламабад приостановил визовые программы для граждан соседней страны.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, ждать ли ядерной войны между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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