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Напавший на лидера турецкой оппозиции оказался убийцей двух своих детей

Напавший на главу оппозиции Турции получил пожизненные сроки за убийство детей

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч написал в соцсети X, что напавший на главу оппозиционной Народно-республиканской партии республики Озгюра Озеля был приговорен к пожизненному заключению за убийство детей.

«Данное лицо было приговорено к двум пожизненным срокам и еще одному сроку [в несколько лет] Первым высшим уголовным судом Искендеруна за преступления, связанные с преднамеренным убийством двух своих детей и преднамеренным нанесением ранений еще двум своим детям в 2004 году», — написал министр.

Он добавил, что турок был освобожден в 2020 году после того, как провел в исправительном учреждении 16 лет.

Нападение на Озеля произошло в Стамбуле 4 мая, когда политик в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка. В этот момент сбоку к нему подскочил мужчина из толпы и сильно ударил ладонью по лицу в районе лба. Политик не получил видимых травм. Нападавшего тут же задержали. Его имя не называется в интересах следствия.

Задержанный объяснил, что злился на политика из-за отказа предоставить ему партийную карточку на питание. По словам трижды судимого 66-летнего турка, отказ объяснили тем, что он не член партии. Нападавший разозлился и долго держал в себе накопившуюся злость из-за карточки и из-за того, что партия Озеля призывала молодежь выйти на улицы. Напавший признался, что собирался нападать на политика, но не смог сдержать свой гнев.

Ранее переживший покушение премьер Словакии изменил график на фоне проблем со здоровьем.

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