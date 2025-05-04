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Трижды судимый мужчина напал на главу оппозиции Турции

В Стамбуле трижды судимый мужчина напал на лидера турецкой оппозиции Озеля

В Стамбуле трижды судимый мужчина напал на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюра Озеля, передает Habertürk.

Как сообщается, инцидент произошел, когда политик в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка. В этот момент сбоку к нему подскочил мужчина из толпы и сильно ударил ладонью по лицу в районе лба. У политика нет видимых травм. Нападавшего тут же задержали, им оказался 66-летний турок. Его имя не называется в интересах следствия.

Газета отмечает, что после случившегося с Озелем связался президент Турции Тайип Эрдоган и пообещал выяснить обстоятельства инцидента. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело.

1 мая в Одессе неизвестный совершил нападение на бывшего главу ячейки запрещенного в России «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Он был ранен, но заверил, что угрозы для жизни нет и он в порядке. Нападавший был задержан украинскими спецслужбами.

Ранее в Пенсильвании за угрозы Трампу задержали мужчину.

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