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Напавший на главу оппозиции Турции заявил, что не смог сдержать гнев

Напавший на главу оппозиции Турции Озеля объяснил, почему он ударил политика

Напавший на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюра Озеля объяснил, что злился на политика из-за отказа предоставить ему партийную карточку на питание, передает CNN Türk.

По словам трижды судимого 66-летнего турка, отказ объяснили тем, что он не член партии. Нападавший разозлился и долго держал в себе накопившуюся злость из-за карточки и из-за того, что партия Озеля призывала молодежь выйти на улицы.

«Когда я шел туда (на место происшествия. — «Газета.Ru»), у меня вообще-то не было намерения нападать, но как только я увидел это, я не смог сдержать свой гнев», — сообщил задержанный.

Нападение на Озеля произошло в Стамбуле 4 мая, когда политик в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка. В этот момент сбоку к нему подскочил мужчина из толпы и сильно ударил ладонью по лицу в районе лба. У политика нет видимых травм. Нападавшего тут же задержали. Его имя не называется в интересах следствия. После случившегося с Озелем связался президент Турции Тайип Эрдоган и пообещал выяснить обстоятельства инцидента. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело.

Ранее переживший покушение премьер Словакии изменил график на фоне проблем со здоровьем.

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