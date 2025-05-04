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Стало известно содержимое холодильника Путина

Путин держит в холодильнике кефир от рязанского производителя
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой «Эковакино» 3.2%. Это следует из кадров документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По данным РИА Новости, в рознице цена на такой кефир колеблется от 100 до 133 рублей.

До этого Путин продемонстрировал, что хранится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. На кадрах фильма российский лидер достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.

На столе в квартире лежат фрукты, мед, мельницы для специй, а также соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

Кроме того Путин рассказал, что получил в подарок от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко шоколад. Коробка с шоколадом стояла на кухне президента в его квартире в Московском Кремле.

Ранее Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец.

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