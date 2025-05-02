Путин показал, что у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире

Президент России Владимир Путин в новом документальном фильме продемонстрировал, что хранится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. Кадры, опубликованные в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, войдут в ленту «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», которая выйдет на телеканале «Россия 1» 4 мая.

В опубликованных фрагментах видно, как Путин достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе в квартире расположены фрукты, мед, мельницы для специй, соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил президент у журналиста.

Также в ходе съемок фильма Владимир Путин рассказал, что, как правило, просыпается сам, без будильника. Кроме того, российский лидер признался, что ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь, и не задавался вопросом «зачем мне это».

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.