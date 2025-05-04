Путин раскрыл, что Лукашенко привез ему в подарок

Путин рассказал, что Лукашенко привез ему в подарок белорусский шоколад

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину, что получил в подарок от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко шоколад.

«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал российский лидер.

Коробка с шоколадом стояла на кухне президента в его квартире в Московском Кремле. Кадры вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Фильм о главе государства выйдет в эфир 4 мая в 21:00 на канале «Россия 1». В новой документальной киноленте расскажут о тех событиях, которые произошли в России и мире за последние 25 лет.

До этого Путин в новом документальном фильме продемонстрировал, что хранится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. На кадрах российский лидер достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.

На столе в квартире лежат фрукты, мед, мельницы для специй, а также соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.