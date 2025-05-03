Переживший покушение премьер Словакии изменил график на фоне проблем со здоровьем

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо в последние дни несколько раз отменял встречи, сообщает портал Tvnoviny.

По его данным, политик не поехал на запланированные первомайские торжества. Так, 1 мая он должен был поучаствовать в установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи и отработать ночную смену на хлебозаводе в городе Нитре, чтобы продемонстрировать солидарность с трудящимися. Причины изменения его графика не уточнялись.

Согласно публикации, в прошлом отмены встреч, например, с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном были связаны с проблемами со здоровьем. Сам премьер-министр во время недавнего выступления в парламенте признавался, что не до конца оправился от ранений и ему предстоит сделать еще несколько операций.

15 мая прошлого года с 60-летним Фицо пытался расправиться 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.

Ранее Фицо получил посылку с пулей после покушения.