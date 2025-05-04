Путин ответил на вопрос о своей удачливости

Путин пошутил, отвечая на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком.

В ходе беседы журналист упомянул интервью от 1991 года, когда российский лидер занимал пост помощника бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, где он заявил, что считает себя «в принципе, удачливым человеком». Спустя 34 года главе государства задали аналогичный вопрос.

«Я давал это (интервью — прим. ред.) в мэрии Петербурга, да? А сейчас я даю интервью в Кремле», — заявил Путин.

Также президент России отметил, что минусы его работы связаны с бытовыми вопросами. Он объяснил, что мало уделяет времени своим близким, однако есть вещи, которые способны это все компенсировать.

Кроме того, в рамках фильма Путин сообщил, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

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