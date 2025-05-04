Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин ответил на вопрос о своей удачливости

Путин пошутил, отвечая на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком.

В ходе беседы журналист упомянул интервью от 1991 года, когда российский лидер занимал пост помощника бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, где он заявил, что считает себя «в принципе, удачливым человеком». Спустя 34 года главе государства задали аналогичный вопрос.

«Я давал это (интервью — прим. ред.) в мэрии Петербурга, да? А сейчас я даю интервью в Кремле», — заявил Путин.

Также президент России отметил, что минусы его работы связаны с бытовыми вопросами. Он объяснил, что мало уделяет времени своим близким, однако есть вещи, которые способны это все компенсировать.

Кроме того, в рамках фильма Путин сообщил, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

Ранее Путин раскрыл, перед кем впервые преклонил колено.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами